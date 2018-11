Beim Ausflug in die Stadt plötzlich Angst bekommen - so lässt sich wohl die Situation dieses Leoparden Jungen beschreiben. Es wurde jedenfalls am Dienstag unter einem Auto in der nordindischen Stadt Shimla entdeckt. Offenbar war das Jungtier aus den umliegenden Bergen in die Stadt gekommen. Wildhüter fingen den kleinen Leoparden schließlich ein und untersuchten ihn. Dem Tier ging es aber offenbar prächtig. Etwas aufgeregt, aber ansonsten bei bester Gesundheit. Nach 24 Stunden wurde der Leoparden wieder in die Wildnis entlassen.