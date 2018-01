Die Angehörigen können das, was in einem Krankenhaus im indischen Mumbai passiert ist, immer noch kaum fassen. Ein 32-Jähriger wollte seinen Verwandten bei einer MRT-Untersuchung unterstützen. Auf Anweisung des Krankenhauspersonals betrat Rajesh Maruin den Raum, in dem das Magnetresonanzgerät stand, mit einer Sauerstoffflasche aus Metall, sagte eine Angehörige am Sonntag. "Ein Krankenpfleger sagte, man müsste eine Sauerstoffflasche reinbringen. Wir weigerten uns wegen des Magnetfeldes. Ich selbst habe gesagt, dass metallische Gegenstände wegen des Magnetfeldes nicht erlaubt sind. Das stand auch auf einem Schild. Der Krankenpfleger sagte: Das ist schon in Ordnung, sie nehmen regelmäßig Sauerstoffflaschen mit hinein. Als Rajesh die Tür zum MRT-Raum öffnete, wurde das Magnetfeld aktiviert und er direkt hineingezogen." Maru erlitt schwerste Verletzungen. Die herbeigeeilten Ärzte konnten ihn nicht mehr retten. Er starb kurze Zeit nach dem Vorfall. Marus Familie wirft dem Krankenhauspersonal vor, Sicherheitsvorschriften missachtet zu haben. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen aufgenommen.