In Indien haben Polizisten vier mutmaßliche Vergewaltiger erschossen. Die Männer sollen vergangene Woche in der Stadt Hyderabad eine 27-jährige Tierärztin vergewaltigt und ermordet haben. Die Verdächtigen waren in Polizeigewahrsam, sie wurden am Freitag in der Nähe des Tatorts erschossen. Der stellvertretende Polizeichef sagte, die Männer hätten bei einer Tatortbegehung versucht, die Waffen der Beamten zu entwenden. Von vielen Menschen in Hyderabad wurden die Polizisten gefeiert. Auch die Nachbarn und die Familie der Ermordeten sprachen den Einsatzkräften Dank aus. "Nun hat die Seele meiner Tochter wohl Frieden gefunden", so der Vater der jungen Frau. Ihre Schwester sagt, sie freue sich, dass die Beschuldigten gestellt worden seien. "Ich glaube, das wird eine Lehre sein und niemand wird auch nur daran denken, so etwas zu tun." Eine Hoffnung, die vermutlich nicht tragen wird. Immer wieder wird Indien brutalen Vergewaltigungen und Frauenmorden erschüttert. Erst am Donnerstag war eine 23-jährige Frau, die Opfer einer Vergewaltigung wurde, auf dem Weg zu einer Gerichtsanhörung von einer Gruppe Männer angezündet. Unter den Tätern war auch ihr mutmaßlicher Vergewaltiger. Viele Frauen wollen sich die Gewalt nicht länger bieten lassen. Nach der Vergewaltigung der Tierärztin in Hyderabad zogen Zehntausende zu Protestmärschen auf die Straße, wie schon 2012, als ein Sexualmord an einer jungen Frau in Delhi international Entsetzen auslöste. Die Proteste damals lenkten Aufmerksamkeit auf die Gewalt gegen Frauen. Beenden können haben sie sie bislang aber nicht.