Sehen Sie im Video: Schmelzende Bürgersteige, geschlossene Schulen – Indien leidet unter anhaltender Hitzewelle.









STORY: Schmelzende Bürgersteige, geschlossene Schulen, Warnungen vor Gesundheitsschäden und Feuer - Indien hat derzeit mit einer extremen Hitzewelle zu kämpfen. Dass es auf dem Subkontinent heiß werden kann, ist nicht Ungewöhnliches. Dass in Zentralindien allerdings schon im April die durchschnittliche Tages-Höchsttemperatur bei 37,8 Grad liegt, stellt alles bisher dagewesene... in den ebenfalls viel zu heißen Schatten. Der Sonntag immerhin verschaffte den Hitzegeplagten eine kleine Verschnaufpause, mit 39 Grad war es am 1. Mai etwas kühler als in den vergangenen Tagen. "Ich habe gerade Besuch von Freunden. Eigentlich wollten sie für ein paar Tage kommen. Aber die Hitze ist im Grunde genommen nicht auszuhalten. Es ist sehr, sehr, ich meine, wir halten es nicht aus. Wir haben ständig die Klimaanlage an und können nicht aus dem Haus. Heute war das Wetter okay, wir haben Sightseeing gemacht. Aber eigentlich ist diese Hitze nicht akzeptabel." Wenn es dann auch noch Stromausfälle gibt, bleibt nur die traditionelle Art, sich abzukühlen: Ein Sprung ins kalte Naß. Das ist in Indien nicht anders als hierzulande. "Der Sommer, der letztes Jahr im Mai und Juni kam, ist jetzt schon im April und Mai eingetroffen. Es ist extrem heiß." Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass mehr als eine Milliarde Menschen in der Region von Auswirkungen der Hitze bedroht sind. Der frühen Beginn des Sommers stehe auch hier im Zusammenhang mit dem Klimawandel.

