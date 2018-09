Groß, größer, dieser Mega-Kuchen! Zur Feier seines 68. Geburtstags hat Indiens Premierminister Narendra Modi einen gigantischen Geburtstagskuchen bekommen. Passend zu seinem Jahrestag bekam Modi einen 6800 Kilogramm schweren und 680 Fuß (207 Meter) langen Kuchen serviert. Wie die "Times Of India" berichtet, wurden in dem Kuchen, der in der westindischen Stadt Surat gebacken und präsentiert wurde, insgesamt 1150 Kilogramm Mehl, 1550 Kilogramm Zucker, 1150 Kilogramm Kakaopulver, 25 Kilogramm Karamel und 1675 Kilogramm Schlagsahne verwendet. Im Video ist zu sehen, wie das Team aus insgesamt 50 Köchen, darunter 25 Küchenchefs, den Kuchen der Superlative zubereiten.

Zur Stabilität des Kuchens musste der Raum auf kühle 16 Grad Celsius gekühlt werden. Und der Veranstalter der Feierlichkeiten hat sich noch etwas ganz Besonderes für die Aktion rund um den Geburtstagskuchen einfallen lassen. Insgesamt 1221 Inder und Inderinnen, die auch am 17. September geboren wurden und zwischen einem Jahr und 95 Jahren alt sind, schnitten gleichzeitig an verschiedenen Orten auch einen Geburtstagskuchen an. Eine Großbäckerei hatte 1221 jeweils einen Kilogramm schwere Kuchen angefertigt und an die Geburtstagskinder ausgehändigt.

Wie die "Times Of India" berichtet wurde damit ein neuer Rekord eingestellt. In den Niederlanden hatten einmal 221 Geburtstagskinder gleichzeitig einen Kuchen angeschnitten. Wenn Modi sich öffentlich feiern lässt, dann offenbar so richtig.

Zahlreiche Kuchenrekorde im "Guiness-Buch der Rekorde"

Für riesige Kuchen gibt es im "Guiness-Buch der Rekorde" verschiedene Kategorien. Am 7. Mai 2018 wurde mit fast 3,2 Kilometern (!) der bislang längste Kuchen der Welt angefertigt. Der höchste Kuchen aller Zeiten wurde 2008 hergestellt. Er war stolze 33 Meter hoch.