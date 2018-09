Bei einem Erdbeben und einem Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi sind Hunderte Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden berichteten am Samstag von mehr als 380 Toten und 540 Verletzten nach gewaltigen Zerstörungen in der Küstenstadt Palu. Tausende von Häusern, Kliniken, Einkaufszentren und Hotels seien eingestürzt, sagte ein Sprecher des indonesischen Katastrophenschutzes. Ein Erdbeben der Stärke 7,5 hatte eine bis zu sechs Meter hohe Flutwelle ausgelöst. Sie traf die Touristenstadt Palu und das Fischerdorf Donggala. Über dessen Zustand lagen dem Katastrophenschutz zunächst keine Informationen vor. In beiden Orten leben insgesamt mehr als 600.000 Einwohner. Es kam zu mehreren starken Nachbeben. Am Strand von Palu befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks zahlreiche Menschen, die ein Stadtfest vorbereiteten. Viele Opfer seien von der Flutwelle überrascht und fortgeschwemmt worden, sagte der Behördensprecher.