Nach dem Erdbeben und dem Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi ist die Zahl der Toten nach offiziellen Angaben auf über 800 gestiegen. Der Katastrophenschutz des Landes teilte am Sonntag mit, das betroffene Gebiet sei größer als anfangs vermutet. "Laut Stand heute 13 Uhr liegt die Zahl der Todesopfer, die wir bestätigen können, bei 832." Aber viele Opfer sind nach Aussage des Katastrophenschutzes noch unter den eingestürzten Gebäuden begraben. Daher dürfte die Zahl der Menschen, die ums Leben gekommen sind, vermutlich weiter zunehmen. Eine Frau überlebte die Katastrophe in Palu nur knapp: "Als das Erdbeben begann, war ich mit dem Einkaufen fertig. Plötzlich wurde es dunkel und die Wände fielen um. Schrecklich." // "Also bin ich mit all meinen Töchtern zur defekten Rolltreppe gelaufen und wir haben es so nach draußen in Sicherheit geschafft." Die Krankenhäuser in der Region sind völlig überlastet. Viele Menschen haben aus Angst vor Nachbeben die Nacht im Freien verbracht. Die Insel Sulawesi war am Freitag von einem Erdbeben der Stärke 7,5 erschüttert worden und anschließend von einer Tsunami-Welle von bis zu sechs Metern Höhe getroffen worden.