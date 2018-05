Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen den Moment, in dem es vor dem Hauptquartier der Polizei in Indonesiens zweitgrößter Stadt Surabaya eine heftige Explosion gibt. Der Polizeisprecher von Ost-Java sprach von einem Anschlag: "Es hat einen Bombenanschlag vor dem Hauptquartier der Polizei gegeben. Ein Auto und ein Motorrad werden noch untersucht, wir können bestätigen, dass es Opfer gegeben hat. Wir wissen noch nicht ob es sich um Tote oder Verletzte handelt. Ich bitte die Presse, noch abzuwarten. Keine Fragen." Medienberichten zufolge sprengten sich zwei Attentäter auf einem Motorrad in die Luft. Erst am Sonntag hatte es in Indonesien eine Anschlagsserie auf Kirchen mit mindestens 13 Toten und Dutzenden Verletzten gegeben. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Anschläge für sich. Die indonesischen Behörden äußerten sich überzeugt, dass die Anschläge von Islamisten begangen wurden, die es gezielt auf Christen abgesehen hatten.