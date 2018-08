I Wayan Gede sieht einer ungewissen Zukunft entgegen. Zwei Tage nach dem starken Erdbeben auf seiner Insel betrachtet er das, was von seinem Dorf übrig geblieben ist. "Ich denke, selbst in einem halben Jahr werden wir noch von dem Beben traumatisiert sein, es wird nicht einfach sein, zu einem normalen Leben zurückzufinden. Wir müssen das sehr langsam machen, denn das Trauma war sehr schlimm, wir trauen uns nicht mehr, unter Dach zu schlafen. Unsere Pläne für die Zukunft? Ich weiß es nicht." Für Touristen aus aller Welt ist es hingegen einfacher, in die Normalität zurückzukehren, wenngleich es unter Urlaubern zu einem regelrechten Ansturm auf Transportmittel kommt. Wie viele andere versucht diese Amerikanerin die Gili-Inseln, nordwestlich von Lombok, zu verlassen. "Es hat eine Weile gedauert, bis Boote kamen. Hier am Hotel haben eigentlich alle ganz ruhig gewartet, als die Boote kamen, gab es natürlich ein ziemlich verrücktes Gerenne. Ich denke, das ist jetzt ein bisschen mehr unter Kontrolle." Andernorts laufen die Bergungsarbeiten weiter, und geben auch Anlass für gute Nachrichten. Dieser freiwillige Rettungshelfer berichtet, Anwohner hätten die Einsatzkräfte zu einer Stelle geholt, an der sie eine Leiche vermuteten. "Wir haben dann festgestellt, dass der Geruch nur von verdorbenen Eiern kam, aber dann haben wir eine Stimme gehört." In einem Hohlraum hatte eine Frau überlebt und konnte geborgen werden. Das Erdbeben am Sonntag war auf Lombok und Bali zu spüren und erreichte eine Stärke von 7,0 auf der Richter-Skala.