Sehen Sie im Video: Inferno in China: Brennender Wolkenkratzer in Changsha gelöscht – Rauchsäule über der Stadt.









Verheerender Hochhausbrand in China.





Ein 200 Meter hoher Wolkenkratzer in Changsha im Osten des Landes steht in Flammen.





Laut Angaben des staatlichen Fernsehens sei der Brand in einem Gebäude der Gebäude der "China Telecom" inzwischen gelöscht.





Über Tote wird zunächst nicht berichtet – ob es Verletzte gibt, ist ebenfalls unbekannt.





Auch zur Brandursache liegen bisher keine Informationen vor.

