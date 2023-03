Sehen Sie im Video: Dumme Aktion– Influencer lockt erst Affen an und muss dann seinen Sohn vor Bissen retten.









Ein dramatisches Video aus Thailand zeigt: Mit diesen Affen ist nicht zu spaßen. Die Affengruppe hat sich auf den einjährigen Sohn eines Influencer Paares gestürzt.

Nur mit einem gezielten Schlag kann Riley Whitelum sein Kind retten. Doch die Affen beißen und kratzen den 38-Jährigen.

Der Strand der thailändischen Ko Phi Phi-Insel ist bekannt für seine Affenangriffe.

Nach dem Zwischenfall benötigte die Familie mehrere Impfungen gegen Tetanus und Tollwut. Riley berichtet, „Ich hatte noch nie eine Tollwutimpfung, also brauche ich fünf oder mehr in meiner Wunde. Dann weitere fünf in den nächsten 20 Tagen."

Abgesehen hatten es die Makaken auf den Inhalt der Taschen der Familie.

Die Ärztin erzählt, sie müsse täglich mindestens zwei Touristen wegen Affenbissen behandeln.

Paradox: Die Familie war mit ihrem Segelboot extra zu der Insel gefahren, um die Affen zu sehen und hatte die Gruppe sogar angelockt.

Ein leichtsinniges Verhalten, die Naturparkverwaltung warnt Touristen davor, den Affen zu nah zu kommen.

Riley Whitelum und Elayna Carausu segeln mit ihrem Boot um die Welt. Ihre Fahrten werden von ihren Followern auf Social Media finanziert. Auf ihrem YouTube Kanal Sailing La Vagabonde hat das Paar mehr als 1,7 Millionen Follower.

Mehr