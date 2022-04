Sehen Sie im Video: "Wunderschön" – Beauty-Influencerin mit Glasknochenkrankheit erobert soziale Medien.





























Hannah Tyres Knochen sind so zerbrechlich, dass sie brechen, wenn sie niest. Doch dank ihrer TikTok-Videos hat sie an Selbstvertrauen gewonnen und teilt mit ihren Followern nicht nur Schminktipps, sondern viele Themen, die sie bewegen.

So erzählt sie, dass sie nicht viel rede, weil man ihr gesagt habe, dass ihre Stimme nervig sei.

Ihr Cinderella Beauty-Tutorial kann sich in Sachen Abrufzahlen durchaus sehen lassen, es wurde 2,7 Millionen Mal aufgerufen.

Ein Video, in dem sie ein klassisches Make-Up mit roten Lippen zeigt, wurde sogar 6,1 Millionen Mal abgerufen.

Doch bei Hannah Tyre ist nicht nur gute Laune Make-Up zu sehen, sondern manchmal zeigt sie sich auch mit Verbänden und erinnert an ihre gefährliche Krankheit.

Hannahs Fans finden die junge Frau einfach nur „Wunderschön".

