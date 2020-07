View this post on Instagram

60多年如一日的攜手,每天早上8點,萬吉秀娥依然準時開店! 好像有個結論,萬吉只要遮起⋯禿⋯頭,就變年輕⋯然後,秀娥目前沒有hold不住的穿搭啊! 👴🏼萬吉(身長160) 外搭:5年以上未取短袖襯衫 上衣:10年以上未取花襯衫 褲子:阿公私服洗衣工作短褲 👵🏼秀娥(身長155) 上衣:10年以上未取花襯衫 裙子:30年以上秀娥私服 💡溫馨提醒|洗衣服請記得拿、認同請分享❤️ These old clothes have been abandoned by customers at the laundry for years. Owners of the laundry store, Wanji and Sho-Er who are over 80 years old. Grandson just can't bear to see them overwhelmed with bore everyday. So, ask them to reinterpret fashion, hoping to let everyone know that age is not a barrier to have fun in fashion and even old clothings can transformed into trendy outfits! 💡A friendly reminder|Don’t forget to pick up your laundry. #萬秀洗衣店 #Wantshow #wantshowasyoung #grandparents #mixandmatch #clothes #craftsman #しょくにん #ootd #wiw #instafashion #style #fashion #couple #夫婦 #80代 #budapest #grandma #grandpa #dappei @dappei_tw #juksyootd @mixfitmag_snap #converse @converse #cool_ootd #plainme_snap #plainme_life #femmefuture #culturecartel @nataliadornellas #classyvision #vintage #古着