Sehen Sie im Video: Ungeklärte Vergiftungen von Schülerinnen im Iran – Proteste gegen Sittenpolizei. STORY: Im Iran haben Dutzende Menschen gegen die Vergiftung von Mädchen protestiert. In einem Video, das am Samstag im Internet veröffentlicht wurde und in der Hauptstadt Teheran entstanden ist, sind Personen zu sehen, die mit Rufen gegen die sogenannte Sittenpolizei demonstrieren. Am Dienstag hatte das Gesundheitsministerium mitgeteilt, Hunderte Mädchen in mehreren Schulen seien erkrankt. In sozialen Medien kursieren zahlreiche Fotos und Videos von Mädchen, die im Krankenhaus liegen. Einige sagten, ihnen sei übel, andere klagten über Kopfschmerzen und Herzrasen. Einige Politiker hatten angedeutet, sie könnten Ziel religiöser Gruppen gewesen seien, die die Schulbildung für Mädchen ablehnen. Die bislang ungeklärten Giftanschläge auf mehr als 30 Schulen in mindestens vier Städten haben nicht nur Eltern veranlasst, ihre Kinder von den Schulen zu nehmen. Auch international stießen Berichte darüber auf Kritik, so in den USA und Deutschland. Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf forderte eine transparente Untersuchung der Anschläge.

Hunderte Schulmädchen im Iran sind in den vergangenen drei Monaten vergiftet worden. Immer noch gibt es keine offizielle Erklärung. Die Wut bei den Eltern steigt.

"Als sich der Geruch ausbreitete, haben alle sofort verstanden, worum es geht und sind aus dem Klassenzimmer gerannt." Die dramatische Szene, die eine Achtklässlerin der iranischen Zeitung "Shargh" schilderte, beschreibt einen der jüngsten Fälle mysteriöser Giftanschläge in Irans Schulen. Eltern sind fassungslos, besorgt und wütend. Immer noch gibt es keine offizielle Erklärung. Hunderte Schülerinnen in Dutzenden Schulen sind inzwischen betroffen, wie die Behörden jüngst bekannt gaben. Die ersten Fälle wurden bereits Ende November gemeldet, als die Proteste im Iran in vollem Gange waren.

Waren zunächst nur einige Mädchenschulen in der schiitischen Hochburg Ghom betroffen, wurden in den vergangenen Tagen immer mehr Fälle in anderen Landesteilen bekannt. Viele Mädchen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Nun erreichte die Vergiftungswelle auch die Hauptstadt Teheran. Videos der Zeitung "Shargh" zeigten Rettungswagen und Feuerwehrautos vor einer Schule im Osten der Millionenmetropole.

Iran: Vergiftungswelle beherrschende Medienthema

Seit einigen Tagen ist die Vergiftungswelle das beherrschende Thema in den iranischen Medien. Alleine am Mittwoch wurden zahlreiche Fälle von Dutzenden Schulen gemeldet. Wenig ist bisher über die Hintergründe bekannt, gleichzeitig wird viel spekuliert.

Doch die Symptome sind immer gleich: Schwindel, Übelkeit und Atemnot. Betroffene erzählten unter anderem von zischenden Geräuschen in den Klassenräumen und Schwefelgeruch. Iranische Ärzte tippen daher auf Giftgase. Erst waren Politiker zögerlich, dann verkündeten Abgeordnete eine erschreckende Erkenntnis: Es handele sich um gezielte Anschläge in den Schulen.

Aus Behördenkreisen wurde bekannt, dass die Regierung extremistische religiöse Gruppen hinter der Vergiftungswelle vermutet. Nachdem sich zunächst das Gesundheitsministerium mit den Fällen befasste, schaltete sich nun auch der erzkonservative Präsident Ebrahim Raisi ein. Dieser machte wie bereits während der jüngsten Protestwelle die "Feinde Irans" für die Situation verantwortlich. Sie wollten Angst und Schrecken verbreiten. Dieser Erklärung wurde in der Vergangenheit wenig Glauben geschenkt.

Politische Krise im Iran

Seit Monaten steht Raisis Regierung neben der klerikalen Führung unter Druck. Die Frauenproteste im vergangenen Herbst hatten die politische Führung in die schwerste Krise seit Jahrzehnten gestürzt, auch die schwierige Wirtschaftslage bereitet vielen große Sorgen.

Auch aus Deutschland gab es Reaktionen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) forderte eine lückenlose Aufklärung. Die Berichte seien schockierend, schrieb die Ministerin auf Twitter. "Mädchen müssen ohne Angst zur Schule gehen können." Das sei nichts weniger als ihr Menschenrecht. Eine Reaktion aus Teheran folgte prompt. Außenamtssprecher Nasser Kanaani bezeichnete Baerbocks Sorgen als heuchlerisch. Die Vergiftungswelle werde noch aufgeklärt.

Vergeltung für Proteste gegen Regime?

In den sozialen Medien spekulierten einige Kritiker, dass die Vergiftungen Rache an den Schülerinnen für ihren Protest im Herbst seien. Bei den Demonstrationen gegen die repressive Politik hatten mehrheitlich junge Mädchen und Frauen teilgenommen. Irans stellvertretender Gesundheitsminister Junes Panahi äußerte den Verdacht, dass einige Gruppen Mädchenschulen geschlossen sehen wollen. Eine Mutter in Ghom sagte nun: "Sie wollen, dass die Mädchen wie bei den Taliban nicht mehr zur Schule gehen." Erst hätten sie in der schiitischen Hochburg angefangen, dann im Rest des Landes. "Warum gibt es keine polizeilichen Untersuchungen?", klagt die Mutter.

Menschen protestieren in Washington gegen die Vergiftungen von Schulmädchen im Iran. Die Anschläge ereigneten sich in den letzten Monaten und führten dazu, dass Hunderte von Mädchen in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. © Allison Bailey / Picture Alliance

Nach aktuellen Medienberichten sind erneut zahlreiche Schulmädchen vergiftet worden. Dutzende Mädchen seien in verschiedenen Provinzen des Landes in Krankenhäuser gebracht worden, meldeten die Nachrichtenagenturen Tasnim und Mehr am Samstag. Die Mädchen litten demnach unter Atembeschwerden, Schwindel oder Kopfschmerzen. Ihr allgemeiner Gesundheitszustand wurde den Berichten zufolge jedoch nicht als ernst eingestuft. Betroffen waren fünf Provinzen in verschiedenen Teilen des Iran.