Suchtrupps waren am Sonntag im Einsatz, um den Ort zu finden, an dem am Sonntag eine Maschine der iranischen Fluggesellschaft Aseman Airlines abgestürzt ist. Doch die Suche ist schwierig. Die Absturzstelle befindet sich in einer nur schwer zugänglichen Bergregion, schlechtes Wetter erschwert die Arbeit der Einsatzkräfte zusätzlich. Hoffnung auf Überlebende gibt es nicht, vermutlich seien alle 65 Insassen bei dem Unglück ums Leben gekommen, hieß es. Die Maschine sei auf dem Weg von der Hauptstadt Teheran in den Südwesten des Landes gewesen und 50 Minuten nach dem Start vom Radar verschwunden, berichteten staatliche Medien. Zum Unglückszeitpunkt hätten ungünstige Wetterbedingungen geherrscht. Das geistliche und politische Oberhaupt des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, und Präsident Hassan Ruhani sprachen den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus. Das Flugzeug war offiziellen Angaben zufolge 25 Jahre alt. Die iranische Führung hatte erklärt, wegen der internationalen Sanktionen sei es schwierig, Ersatzteile aus dem Westen zu erhalten. Nach Lockerung der Sanktionen wegen des Atomabkommens modernisieren die iranischen Fluggesellschaften nun ihre Flotten und haben unter anderem 100 Airbus- und 110 Boeing-Maschinen bestellt.