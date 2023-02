von Kai Müller Ein Paar, das von Israel nach Belgien fliegen wollte, ließ sein Baby am Flugschalter zurück. Angeblich sollen die Eltern dann versucht haben, nur zu zweit ins Flugzeug zu gelangen.

Ein Paar am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv wollte seinen Flieger in Richtung Belgien besteigen, als es von Mitarbeitern der Fluglinie Ryanair gestoppt wurde. Die beiden erhielten den Hinweis, dass sie für ihr Baby, dass sie dabei hatten, ein gesondertes Flugticket lösen müssen, was sie bis dahin noch nicht getan hatten. Dann geschah das für die Umstehenden Unglaubliche, wie "The Times of Israel" zusammenfasst: Die Eltern sollen das Baby einfach auf den Check-In-Schalter abgelegt haben und seien anschließend in Richtung der Flugzeugtür geeilt, um zumindest einfach zu zweit in die Maschine einzusteigen.

Mitarbeiter an Israels Flughafen Ben Gurion "unter Schock"

Das Flughafenpersonal hielt die beiden jedoch erneut zurück, wie der französische Sender TF1 Info berichtet. Sie sollten sofort ihr Baby wieder abholen. Auch sei die inzwischen alarmierte Polizei schnell eingetroffen, um beide festzunehmen und sie zu befragen. "Alle Mitarbeiter standen unter Schock. So etwas haben wir noch nie gesehen. Wir trauten unseren Augen nicht", zitiert TF1 Info aus einer Mitteilung von Ryanair.

Einen etwas anderen Verlauf der Geschehnisse am Tel Aviver Flughafen beschreibt jedoch die "Jerusalem Post". Sie bezieht sich auf Angaben der israelischen Flughafenbehörde. Demnach sei das Paar zu spät am Terminal angekommen und der Check-in-Schalter sei bereits geschlossen gewesen. Das Paar habe es nicht akzeptiert, nicht mehr mitgenommen zu werden, legte das Baby am Check-in-Schalter ab und machte sich auf dem Weg, um nach Sicherheitspersonal zu suchen. Die Sicherheitskräfte hätten demnach erreichen sollen, dass sie doch noch alle gemeinsam das Flugzeug besteigen dürfen.

Auf eine Anfrage des stern reagierten die zuständigen Stellen in Tel Aviv bislang nicht. In jedem Fall entfernten sich die Eltern jedoch von ihrem Baby. Ob alle drei zusammen anschließend doch noch die geplante Reise antraten, wurde bis dato noch nicht bekannt gegeben.

Quellen: "The Times of Israel", TF1 Info, "Jerusalem Post"