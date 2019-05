Der Himmel über der Grenze zwischen Israel und dem Gaza-Streifen zeigte sich am Montagmorgen leer - keine Raketen, keine Rauchsäulen. Nach dem Gewaltausbruch am Gazastreifen am Wochenende haben sich die Palästinenser nach eigenen Angaben auf einen Waffenstillstand mit Israel verständigt. Das Abkommen beginne am Montagmorgen, sagte ein palästinensischer Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Fernsehstation, die der in Gaza herrschenden Hamas gehört, bestätigte die Übereinkunft. Bei der jüngsten Gewalteskalation waren am Wochenende mehr als zwei Dutzend Menschen ums Leben gekommen. In Israel starben laut offiziellen Angaben vier Zivilisten durch Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Die israelische Armee berichtete am Montag von mehr als 600 abgefeuerten Raketen. Behörden in Gaza teilten mit, durch israelische Luftangriffe und Artilleriebeschuss seien mehr als 20 Palästinenser getötet worden, darunter zahlreiche Zivilisten. Am Sonntag starb ein Kommandeur der Hamas bei einem Angriff auf sein Auto. Insgesamt seien mehr als 260 Ziele angegriffen worden, die militanten Gruppen zugeordnet würden, teilte die israelische Armee mit.