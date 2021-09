Sehen Sie im Video: ISS - Astronauten veranstalten im Weltraum eine Pizza-Party.













„Höchster Pizzagenuss“, in diesem Falle ist das wörtlich gemeint.

Die Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS haben eine Pizzaparty veranstaltet.

Eine „ich belege meine Pizza selbst“-Party in 400 km Höhe.

Und das ist im Weltraum gar nicht so einfach.

Doch gewusst wie. Mit der richtigen Technik halten die Salamischeiben fast von selbst, sogar in der ungewöhnlichsten Position.

Der französische Astronaut Thomas Pesquet berichtet: Ein schwebender Pizzaabend mit Freunden. Es fühlte sich fast an wie ein Samstag auf Erden.

Es gab alles, was das Herz begehrt, außer Ananas, das wäre ein zu schweres Vergehen in Italien, so Pesquet.

Die User auf Instagram sind fasziniert von der Pizza-Party.

Mehr