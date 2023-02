News im Video: Dutzende Migranten sterben nach Schiffbruch vor Süditalien.









STORY: Nach dem Schiffbruch eines Bootes von Migranten sind vor der Küste Süditaliens nach Angaben der Küstenwache 43 Menschen ums Leben gekommen. 80 Überlebende seien gerettet worden, teilte die Küstenwache am Sonntag mit. Es hätten sich etwa 120 Menschen an Bord des Schiffs befunden. Die Feuerwehr hatte zuvor von mindestens 30 Toten gesprochen. Früheren Medienberichten zufolge wurden über zwei Dutzend Leichen an der Küste von Steccato di Cutro, eines Badeorts in der Provinz Crotone, angespült. Weitere Tote seien aus dem Wasser geborgen worden. Eine italienische Nachrichtenagentur meldete, das Boot sei bei rauer See gegen einen Felsen geprallt. An Bord seien Menschen aus dem Iran, aus Pakistan und Afghanistan gewesen.

