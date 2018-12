Bei einer Massenpanik in einem Nachtclub in Italien sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Zu dem Unglück kam es am frühen Samstagmorgen während eines Konzerts in Corinaldo in der Nähe von Ancona. Zu den Todesopfern zählen Jugendliche aber auch eine Mutter, die ihr Kind zu dem Konzert begleitet hatte. Die getöteten Teenager seien im Alter von 14 bis 16 Jahren gewesen, die Mutter 39 Jahre alt, sagte ein Polizeisprecher. Mehr als 100 Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt, davon 13 Menschen schwer. Ursache für die Massenpanik könnte der Feuerwehr zufolge gewesen sein, dass einer der Besucher möglicherweise ein Reizgas wie etwa Pfefferspray versprüht haben könnte.