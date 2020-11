Sehen Sie im Video: Italiens Polizei fährt Luxus-Sportwagen – mit lebenswichtiger Funktion.









Liebe Polizisten in Deutschland, jetzt bitte nicht neidisch werden. Aber das ist ein Dienstwagen der italienischen Polizei. Ein Lamborghini. Höchstgeschwindigkeit 325 Stundenkilometer, in 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Geschwindigkeit war bei dem jüngsten Einsatz des teuren Flitzers wichtig. Die Beamten fuhren nämlich eine Spenderniere von der Stadt Padua ins rund 500 Kilometer entfernte Rom. Dort wurde die Niere dringend für eine lebenswichtige Operation benötigt. Die Polizei hatte den Hilferuf beantwortet, da die örtlichen Behörden nicht in der Lage waren, das Organ schnell genug zu liefern. Der Sportwagen ist mit einer speziellen Kühlbox für den Transport von Organen ausgestattet. Die Kriminellen in Italien müssen sich übrigens keine zu großen Sorgen machen. Hauptaufgabe des Polizei-Lamborghinis ist es, Organe, Impfstoffe und Butplasma im ganzen Land zu transportieren. Für wilde Verfolgungsjagden bleibt da eher keine Zeit.

