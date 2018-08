Im Süden Italiens sind am Montag fast ein Dutzend Menschen in den Fluten eines Flusses ums Leben gekommen, dessen Pegelstand sich nach starken Regenfällen schlagartig erhöht hatte. Das Gewässer in der Region Kalabrien verläuft in einer engen Schlucht, die sich rasch gefüllt hatte. Für Wanderer habe es kaum Orte für einen sicheren Unterschlupf gegeben, teilten Behörden mit. Laut Zivilschutz hätten bisher 18 Menschen gerettet werden können. "Die Raganello-Schlucht ist schmal und steil, ihre Wände sind bis zu einem Kilometer hoch. Die Schlucht war binnen kürzester Zeit voll Wasser. Die Menschen wurde herausgeschleudert wie Kugeln, sie landeten am Ende drei Kilometer weiter unten im Tal." Die Suche nach Überlebenden und Opfer ging auch in der Nacht zum Dienstag weiter. "Wir hoffen, dass wir noch Bereiche finden, in die sich jemand retten konnte, etwa Sandbänke oder kleine Inseln entlang des Flusslaufes." Wie viele Menschen als vermisst galten, war zunächst nicht klar. Nicht alle Wanderer betreten die Schlucht mit offiziellen Führern.