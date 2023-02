So etwas sieht man in der norditalienischen Lagunenstadt Venedig eher selten: Die Boote in den kleinen Kanälen liegen auf dem Trocknen. Grund dafür ist ein extremes Niedrigwasser, das dort am Freitag zu beobachten war. Dieser Umstand machte dann auch den Transport von Personen und Gütern deutlich schwieriger. Denn fast alles in Venedig muss entweder über das Wasser oder zu Fuß gebracht und abgeholt werden. Und auch die Rettungsdienste mussten am Freitag dann auf die Anfahrt durch einige Kanäle wohl leider verzichten. Wodurch sich manche Wege vermutlich deutlich verlängert haben dürften. Allerdings liegt es in der Natur, dass hier eine starke Ebbe gelegentlich den Kanälen das Wasser entzieht. Genau wie es bei heftiger Flut in Venedig passieren kann, dass Plätze und Häuser von Hochwasser betroffen sind.

