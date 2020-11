Der fünfjährige Tommaso aus Italien hat sich gefragt, wie der Weihnachtsmann in diesem Jahr wohl seine Geschenke verteilt, wenn überall Reiseverbote herrschen? Zum Glück hat sein Regierungschef den Ernst der Lage erkannt und schnell reagiert.

Der Weihnachtsmann darf trotz Corona-Pandemie durch die Welt reisen, um die Kinder zu beschenken - dies hat zumindest der italienische Regierungschef Giuseppe Conte versichert. Der Weihnachtsmann trage eine Atemschutzmaske und habe eine Sondergenehmigung, um die Welt zu bereisen, erklärte Conte in einer jetzt veröffentlichten Botschaft im Onlinenetzwerk Facebook. Der Ministerpräsident antwortete damit auf die bange Anfrage des fünfjährigen Tommaso. Dieser hatte Conte in einem Brief angefleht, "Babbo Natale" - wie der Weihnachtsmann in Italien heißt - nicht das Reisen zu verbieten.

"Der Weihnachtsmann hat mir versichert, dass er bereits eine internationale Reisegenehmigung hat: Er kann überall hinreisen und Geschenke an alle Kinder der Welt verteilen", beteuerte der Regierungschef. Auch habe ihm "Babbo Natale" versichert, dass er immer eine Maske trage und stets den korrekten Abstand einhalte, um sich selbst und Andere vor dem Coronavirus zu schützen.

Italiens direkter Draht zum Weihnachtsmann

Conte schlug Tommaso vor, er solle eine Flasche mit Desinfektionsmittel für "Babbo Natale" unter den Weihnachtsbaum stellen, zusammen mit warmer Milch und Keksen. Auch brauche Tommaso dem Weihnachtsmann nicht zu schreiben, dass er sich das Jahr über gut verhalten habe - "das habe ich ihm schon gesagt", schrieb der Ministerpräsident.

Italien erlebt seit einigen Wochen wie andere europäische Länder wieder eine starke Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in dem Land mehr als eine Million Menschen mi dem Erreger angesteckt.