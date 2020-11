Sehen Sie im Video: Wunder von Izmir nach Erdbeben – verschüttete Vierjährige umklammert Hand von Feuerwehrmann.









Hilfesuchend streckt die Vierjährige ihren Arm in die Höhe, ein Retter kümmert sich um sie. Das Mädchen hatte mehr als 90 Stunden unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes in der türkischen Stadt Izmir aushalten müssen, bevor sie befreit werden konnte. Fast vier Tage nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis, bei der nach offiziellen Angaben mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Ayda, so heißt das Mädchen, das die Katastrophe überlebt hat, habe großen Durst gehabt, berichteten die Retter. Sie habe nach Wasser und dem türkischen Joghurt-Getränk Ayran gefragt. Der Bürgermeister von Izmir sprach von einem "Wunder" und von einer "Freude inmitten des großen Schmerzes". Das türkische Innenministerium teilte mit, dass Aydas Mutter kurz nach der Rettung ihres Kindes tot aufgefunden wurde. Bereits am Montag waren ein dreijähriges Mädchen 65 Stunden und eine 14-Jährige 58 Stunden nach dem Erdbeben aus den Trümmern gerettet worden. Das Erdbeben hatte am Freitag die Westtürkei und die griechische Insel Samos erschüttert. Die türkische Katastrophenbehörde gab die Stärke mit 6,6 an, die US-Erdbebenbehörde USGS sogar mit 7. Die Rettungskräfte setzen die Suche nach weiteren Überlebenden am Dienstag in fünf eingestürzten Gebäuden fort.

