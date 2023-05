Die Polizei untersucht nach dem Tod eines Jägers in Thüringen den Hergang des Unfalls (Symbolbild)

Tödliches Missgeschick Jäger in Thüringen erschießt sich versehentlich selbst

Tragischer Unfall im Wartburgkreis in Thüringen: Ein 57 Jahre alter Jäger ist auf der Leiter eines Hochsitzes von einer Kugel aus seiner eigenen Waffe tödlich getroffen worden.

Im thüringischen Moorgrund ist ein Mann bei einem Jagdunfall gestorben. Der 57-Jährige befand sich am Sonntagmorgen in einem Waldgebiet im Wartburgkreis zwischen Waldfisch und Etterwinden auf der Leiter eines Hochsitzes, als sich versehentlich ein Schuss aus seiner Waffe löste, wie die Polizei in Bad Salzungen mitteilte. Die Kugel traf den Jäger und verletzte ihn tödlich.

Als der Mann aus Bad Liebenstein später an einem Treffpunkt nicht erschien, suchte ein Jagdkollege nach ihm und fand den Leichnam des 57-Jährigen. Warum die Waffe auslöste, sei noch unklar, hieß es in einer Mitteilung der Polizei von Sonntag. Die Kriminalpolizei Suhl ermittle zum Unfallhergang.