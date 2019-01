Happy New Year! Down under hat das Jahr 2019 schon begonnen. Vor der spektakulären Kulisse des Hafens von Sydney feierten zahlreiche Australier und Touristen die Silvesternacht - wie immer mit einem bombastischen Feuerwerk. So kann die Party steigen Etwas schlichter, dafür zwei Stunden früher wurde in Neuseeland das Neue Jahr begrüßt - der 328 Meter hohe Sky Tower erglühte in bunten Farben - genau 12 Stunden, bevor in Deutschland die Korken knallen. Auf ein gutes und friedliches Jahr 2019. Auf der Silvestermeile in Berlin begann unterdessen der Run auf die besten Plätze, mit Sicht auf Bühnenshow und Großfeuerwerk. Die Veranstalter rechnen erneut mit Hunderttausenden Besuchern.