Für die Menschen in der japanischen Region Fukushima waren es echte Momente des Schreckens. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es dort ein schweres Erdbeben gegeben. Dabei sollen nach Angaben des japanischen Fernsehens mindestens 120 Menschen verletzt worden sein. Auch die Hauptstadt Tokio war betroffen. Es habe aber keine Gefahr durch einen Tsunami gegeben, hieß es. In Hunderttausenden Haushalten gab es keinen Strom und kein Wasser. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten an irgendwelchen Atomanlagen gemeldet. Augenzeugen berichten: "Es war wie eine Explosion. Es hat stark gewackelt , sodass unser gesamtes Geschirr herunterfiel und zerbrach." "Wir hatten schon eine Weile kein großes Erdbeben mehr, also das war wirklich groß. Es hat mich an die Vergangenheit erinnert." Die Erschütterung hatte nach offiziellen Angaben eine Stärke von 7,3. Nach Einschätzung von Experten handelte es sich um ein Nachbeben des schweren Seebebens von vor fast genau zehn Jahren, das am 11. März 2011 in derselben Region einen massiven Tsunami und eine atomare Katastrophe ausgelöst hatte . Dabei waren damals mehr als 18.000 Menschen gestorben. Nach dem Beben in der Nacht zum Sonntag warnten die Behörden vor weiteren Nachbeben.