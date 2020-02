Zehn weitere Menschen wurden auf dem unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff im Hafen von Yokohama positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte das japanische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Die rund 3700 Personen müssen voraussichtlich noch zwei Wochen auf dem Schiff verweilen, nachdem Anfang der Woche zehn Passagiere positiv auf das Virus getestet worden waren. Nun sind es schon 20. Auf einer Pressekonferenz teilte ein Beamter mit, dass es sich bei den am Donnerstag festgestellten Infizierten um vier Japaner, zwei Amerikaner, zwei Kanadier, einen Neuseeländer und einen Taiwanese handle. Das Schiff kam am Montag nach einer 14-tägigen Rundreise in Yokohama an. Forscher und Beobachter können in diesem Fall feststellen, wie schnell und intensiv sich das Virus auf engem Raum ausbreiten kann.