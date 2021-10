Ein Mann stürzte aus einem Hochhaus in den USA und landete auf einem Fahrzeug. Zeugen berichten, dass es ihm anschließend verhältnismäßig gutging.

Ein 31-jähriger Mann krachte am Mittwochmorgen durch das Dach einer Limousine, stand dann mit einem offensichtlich verletzten rechten Arm auf und fragte die Umstehenden: "Was ist passiert?" Das berichtete die "New York Post".

Fall aus circa 30 Metern Höhe

"Ich hörte einen großen Knall und dachte zuerst nicht, dass es eine Person war", sagte eine Zeugin im Gespräch mit der Zeitung. Die Heckscheibe des Autos sei herausgebrochen – geradezu explosionsartig. Dann sei der Mann aufgesprungen und hätte begonnen zu schreien. "Ich dachte: 'Oh mein Gott!' Ich war schockiert. Es war wie in einem Film", ergänzte die Zeugin. Auf seine Frage, was denn passiert sei, habe sie ihm geantwortet, dass er gefallen sei. "Ich dachte, Gott sei Dank, es hat wahrscheinlich geholfen, dass er eine flauschige Jacke trug", erläuterte sie im Folgenden und fügte hinzu, dass sie dachte, der Mantel könnte ihn vor größeren Wunden geschützt haben. Sie wählte schnell den Notruf und machte dann Fotos und Videos von den Folgen des Sturzes.

Auf Videos der Geschehnisse ist auch zu erkennen, dass der Mann noch das Gummiband einer Gesichtsmaske am Ohr trägt, obwohl er circa 30 Meter tief fiel. Der Mann, der aus bislang unklaren Beweggründen aus einem offenen Fenster im neunten Stock sprang, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und befand sich am Folgetag noch in einem kritischen Zustand, sagte die Pressesprecherin der Stadt Jersey City, Kimberly Wallace-Scalcione, zur "New York Post".

Mann arbeitete nicht in dem Gebäude in Jersey City

Der Mann arbeitete nicht im Gebäude und es war unklar, warum er sich dort aufgehalten hatte. Er habe sich geweigert, den eintreffenden Polizisten seinen Namen zu nennen. "Er ist durch das Schiebedach ins Auto gefallen, dann aus dem Auto gestiegen und zu Boden gefallen. Er versuchte aufzustehen, aber die Leute versuchten, ihn dazu zu bringen, unten zu bleiben", sagte der Zeuge Mark B., 50, der in dem Gebäude arbeitet, der "New York Post".

"Er sagte immer wieder: 'Lass mich in Ruhe, ich will sterben.' Man sah, dass einer seiner Arme eindeutig gebrochen war, aber er war bei Bewusstsein, er bewegte sich", sagte B. und deutete damit an, dass es sich um einen Suizidversuch gehandelt haben könnte.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Für Kinder und Jugendliche steht auch die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr zur Verfügung – die Nummer lautet 116 111.

Quellen: "New York Post", Facebook/christinabri