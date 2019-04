An der Grabeskirche in Jerusalem kamen am SamstagTausende orthodoxe Christen zusammen. Eng gedrängt wohnten sie der Liturgie des heiligen Feuers bei, in der Kirche, die, dem Glauben nach, an dem Ort errichtet wurde, an dem Jesus Christus begraben wurde und auferstanden ist. Die Zeremonie, die laut einiger Quellen bis ins 4. Jahrhundert zurückgeht, bildet den Höhepunkt der orthodoxen Osterfeierlichkeiten. Dem Volksglaube nach entzündet ein Sonnenstrahl um Punkt zwei Uhr eine Lampe auf dem Grab Christi. Der griechisch Orthodoxe Patriarch von Jerusalem, Theophilos III entzündet dann einige Kerzen an dem heiligen Feuer und gibt sie an die Gläubigen im Innern der Kirche weiter. Traditionell wird im Anschluss an die Zeremonie eine an dem Feuer entzündete Öllampe nach Bethlehem gebracht, was als Geburtsort von Jesus Christus gilt. Zehntausende einheimische Christen und Pilger aus aller Welt kommen jedes Jahr zu der Zeremonie.