Der vorzeitige Abbruch eines Fernsehinterviews mit dem Istanbuler Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu sorgt in der Türkei für scharfe Kritik. Der Moderator Ahmet Hakan beendete Gespräch mit Imamoglu im Sender CNN Türk eine halbe Stunde früher als geplant, weil der CHP-Politiker über die Verschwendung von Steuermitteln durch die Bürgermeister der Regierungspartei AKP sprechen wollte. Der Oppositionelle hatte moniert, dass Millionen Lira für unnötige Dienstwagen und nicht realisierte Projekte ausgegeben würden.

Imamoglu hatte bei Bürgermeisterwahl gesiegt

Imamoglu hatte die Kommunalwahl in Istanbul am 31. März knapp gewonnen und war zwei Wochen später als Bürgermeister eingesetzt worden. Nach einer Beschwerde der AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan ordnete die Wahlkommission Anfang Mai aber eine Wiederholung der Wahl am 23. Juni an. CNN Türk und die viele anderen Medien in der Türkei stehen unter der Kontrolle regierungsnaher Konzerne. CNN Türk wurde vergangenes Jahr an die Demirören-Gruppe verkauft, die enge Verbindungen zu Erdogan hat. Die Oppositionsparteien kritisieren seit langem, dass ihre Politiker im Fernsehen kaum Sendezeit erhalten, während die Kundgebungen des Regierungslagers in voller Länge übertragen werden.

Die Journalistin Sevilay Yilman sprach nach Abbruch der Sendung auf Twitter von einer "großen Schande". Der Musiker Ferhat Tunc warf dem Moderator "Rückgratlosigkeit und Feigheit" vor, während der Journalist Atilla Tas schrieb, statt "Neutrale Zone" sollte Hakans Sendung "Die Stimme seines Herren" heißen.