Es sollte eine Art "Vertrauensspiel" werden, doch einem australischen Diplomaten wurde es zum tödlichen Verhängnis: Wie die "New York Post" berichtet, stürzte Julian Simpson dabei von einem Balkon in Manhattan in den Tod.



Demnach habe der 30-Jährige mit seiner Frau und einer Gruppe von Freunden auf der Dachterrasse im siebten Stock seines Hauses gefeiert. Von dort hatte man an diesem Abend einen tollen Ausblick auf das Empire State Building, berichtet eine namentlich nicht genannte Polizeiquelle. Der Wolkenkratzer habe an diesem Abend in den Farben des Regenbogens geleuchtet, um die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Australien zu feiern. Und das taten auch Simpson und seine Freunde.

Love this: Everything's coming up rainbow in New York City tonight with the Empire State Buildings' lights glowing in solidarity with Australia today. 🌈 #LoveWins #loveislove #marriagesurvey #marriageequality pic.twitter.com/ylZYNilEFs — Chris Macheras (@chrismacheras) 15. November 2017

"Ich beweise Dir, dass man mir vertrauen kann"

Auf dem Dach habe Simpson die Frau eines befreundeten Pärchens herumgewirbelt – deren Mann soll das gar nicht gefallen haben. Simpson habe ihn besänftigen wollen. "Ich beweise Dir, dass man mir vertrauen kann", soll er gesagt haben. "Lass uns ein Vertrauensspiel spielen." Daraufhin habe er vorgeschlagen, sich über die Brüstung zu lehnen und darauf zu vertrauen, dass sein Freund ihn rechtzeitig halten würde. Als der junge Diplomat dann jedoch auf die Umrandung sprang, habe er das Gleichgewicht verloren und sei rückwärts in die Tiefe gestürzt. Der 24-Jährige soll noch versucht haben ihn zu fassen – ohne Erfolg. Im Krankenhaus konnte nur noch Simpsons Tod festgestellt werden.

Der australischen Nachrichtenseite "News" bestätigte die New Yorker Polizei den Unfall. Der "New York Post" teilten die Ermittler mit, dass es sich um einen Unfall bei einem missglückten "Vertrauens-Spiel" gehandelt habe und nicht um ein unehrliches Spiel des zornigen Ehemanns. Das australische Außenministerium bestätigte inzwischen den Tod des Diplomaten in einer Mitteilung.

Foreign Minister Julie Bishop's statement on the accidental death of Australian diplomat Julian Simpson in New York overnight #auspol pic.twitter.com/XNU0z8w77m — Tom McIlroy (@TomMcIlroy) 15. November 2017