Er wurde in die Luft geschleudert, landete neben der Hüpfburg und verletzte sich schwer. Nach dem Unfall eines Fünfjährigen auf einem Indoorspielplatz im Allgäu ermittelt die Polizei.

Nach einem schweren Unfall auf einem Hallenspielplatz in der bayerischen Gemeinde Wertach (Landkreis Oberallgäu) Ende April sucht die Polizei Zeugen.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West erst an diesem Mittwoch mitteilte, ist ein fünfjähriger Junge beim Spielen auf einer Hüpfburg am 29. April gegen 17.20 Uhr durch einen Unfall schwer verletzt worden. Das Kind sei "plötzlich und unvermittelt in die Luft" geschleudert worden und anschließend neben der Hüpfburg gelandet, so die Ermittler.

Ursache des Hüpfburg-Unfalls im Allgäu unklar

Der Fünfjährige erlitt den Angaben zufolge schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen sei der Junge wieder "stabil" und "auf dem Weg der Besserung".

Die Polizei ermittelt seither wegen fahrlässiger Körperverletzung und zu möglichen Pflichtverletzungen. Was genau zu dem Unfall geführt hat, ist noch unklar. Zum Unfallzeitpunkt sollen sich Jugendliche in der Nähe der Hüpfburg aufgehalten haben. Zu deren möglicher Rolle machte die Polizei keine Angaben.

Laut "Allgäuer Zeitung" ereignete sich der Unfall im Hallenspielplatz "Allgäulino" in Wertach, nach Betreiberangaben eines der zehn beliebtesten Ausflugsziele im Allgäu. Der Indoorspielplatz verfüge über mehr als 3000 Quadratmeter Fläche und zahlreiche Spielgeräte wie "Deutschlands größte Kletterburg", eine Trampolinanlage oder eine Riesenrutsche.

Die Polizei Immenstadt bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (08323) 96100 zu melden.

Quellen: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, "Allgäuer Zeitung", "Allgäulino" in Wertach, Nachrichtenagentur AFP