Nach dem Anschlag in Kabul erhöhten die Taliban die Sicherheitsvorkehrungen in der afghanischen Hauptstadt

Erstmals nach der Machtübernahme wird eine Veranstaltung mit hochrangigen Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul Ziel eines Bombenanschlags. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unbekannt, die Täter bisher auch.

Wenige Stunden nach einem Anschlag auf eine Trauerfeier in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind Einheiten der militant-islamistischen Taliban gegen Kämpfer der rivalisierenden Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen. Terroristen einer sogenannten Schläferzelle des IS-Khorasan – wie sich der IS in Afghanistan und Pakistan nennt – seien in einem Haus in Kabul gefangen worden, schrieb Taliban-Mitglied Muhammad Dschalal auf Twitter. Drei IS-Terroristen seien durch ihre eigenen Sprengstoffgürtel "neutralisiert" worden.

Zwei Anwohner sagten der Deutschen Presse-Agentur, sie hätten stundenlang den Klang schwerer Gefechte gehört. "Wir können es immer noch hören, aber wir wissen nicht, was vor sich geht." Eine Reihe von Häusern sei durch die Kämpfe beschädigt worden. Einige Bereiche würden brennen, wie beispielsweise Benzin- und Gasgeschäfte.

Noch kein Bekenner für Explosion in Kabul

Zuvor waren bei einem Bombenanschlag in Kabul nahe der Trauerfeier für die Mutter eines hochrangigen Taliban-Funktionärs mehrere Menschen ums Leben gekommen und verletzt worden. Der Sprecher des Taliban-Innenministeriums, Kari Said Chosti, sagte am Sonntag, fünf Zivilisten seien bei der Explosion nahe dem Tor der bekannten Eidgah-Moschee ums Leben gekommen. Anderen Berichten zufolge soll es mindestens zwölf Tote und mehr als 32 Verletzte gegeben haben. In letzter Zeit hatten die Taliban allerdings des Öfteren die Zahlen ihrer eigenen Opfer geringer angegeben als sie tatsächlich waren.

Die genaue Art der Explosion war zunächst nicht klar. Auch erklärte sich zunächst niemand für den Anschlag verantwortlich. Nach der Machtübernahme der Taliban Mitte August hat aber die rivalisierende Terrormiliz Islamischer Staat (IS) eine Reihe von Anschlägen auf die Taliban für sich reklamiert. Allen voran will sie Angriffe in Dschalalabad im Osten des Landes verübt haben. Am Freitag griffen IS-Kämpfer zudem Mitglieder der Taliban in der nördlichen Parwan-Provinz an. Beobachtern zufolge scheint es, als weite der IS seine geografische Präsenz aus.

Erster Anschlag auf Taliban-Elite seit Machtübernahme

Taliban-Hauptsprecher Sabihullah Mudschahid, dessen Mutter beigesetzt wurde, berichtete selbst von der Explosion. Auch er sprach von Toten und Verletzten, ohne eine Zahl zu nennen. Ziel des Anschlags sei eine Ansammlung von Menschen gewesen. Berichten zufolge sollen mehrere führende Mitglieder der Islamisten an der Trauerfeier teilgenommen haben. Es war die erste Bombenexplosion in Kabul, die eine Veranstaltung hochrangiger Taliban zum Ziel hatte.

Die militant-islamistischen Taliban hatten nach dem Abzug der internationalen Nato-Truppen, allen voran des US-Militärs, weite Teile des Landes zügig erobert. Am 15. August zogen sie kampflos in die Hauptstadt ein. Der bisherige Präsident Aschraf Ghani war wenige Stunden zuvor außer Landes geflohen. Der Taliban-Übergangsregierung gehören nur Männer aus ihrem Umfeld an. Die Taliban hatten bereits von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 weite Teile des Landes beherrscht. Dabei waren allen voran Rechte von Frauen missachtet worden.