Ungewöhnliches Duell im Schnee:

Carol und Chuck liefern sich eine Wasserschlacht am Neujahrstag­­­­­ – doch niemand wird dabei nass.

Bei -20° Celsius schießen sie mit Wasserpistolen abwechselnd in die Luft. Zuvor haben sie diese mit heißem Wasser gefüllt.

Das Wasser verdampft und gefriert dabei direkt, nachdem es aus dem Spielzeug schießt.

Statt Wasser feuern die Wasserpistolen daher einen feinen Schneenebel ab.

Das heiße Wasser in der Pistole steht kurz davor zu verdunsten.

Durch das Spritzen vergrößert sich die Wasseroberfläche.

Der große Temperaturunterschied zwischen heißem Wasser und eiskalter Luft, beschleunigt den Verdunstungsprozess.

Die Wasser Tröpfchen werden zu Dampf, kondensieren und verfestigen sich zu einer Schneewolke.

Ein Duell, das im Sommer zu nassen Teilnehmern geführt hätte, wird so zu einem faszinierenden Winter-Schauspiel.

