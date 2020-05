Sehen Sie im Video, warum Anwohner über den Bau einer Brücke in Kairo nicht begeistert sind.





Diese Baustelle in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sorgt derzeit für Ärger. Hier entsteht eine neue Hochstraße - eine Armlänge vor den Fenstern der Anwohner. Bis hinauf ins vierte Stockwerk herrscht jetzt ewige Finsternis und in Kürze kommen auch noch Lärm und Abgase dazu. Die Anwohner sind verzweifelt. O-TON OSAMA FAYEZ, BANKANGESTELLTER: "Die Bauarbeiten begannen vor einem Jahr, da wurden die Fundamente gelegt. Als wir nachfragten, hieß es, keine Sorge, die Straße wird weit weg von den Häusern sein, vier oder fünf Meter. In Ordnung sagten wir. Später begannen sie mit der Fahrbahn und wir waren überrascht, denn die Straße ist nur 40 bis 50 cm entfernt und kommt immer näher." In den sozialen Netzwerken hagelt es nun Hohn und Spott. Manche scherzten, die Anwohner könnten ja Benzin und Imbisse aus den Fenstern verkaufen. Dabei ist die Lage für die Menschen ernst. O-TON MOHAMED IBRAHIM, BAUINGENIEUR: "Ich habe eine Wohnung gekauft, für umgerechnet 116.000 Euro. Wie will die Regierung das kompensieren? Das kann sie gar nicht. Und ich will gar kein Geld, ich will einfach nur Respekt." Immerhin hat der ägyptische Verkehrsminister nun angekündigt, die Bauaufsicht würde den Fall nun prüfen. Möglicherweise könnten die Anwohner in einen ruhigeren Stadtteil umgesiedelt werden, sagte er. Eine Entscheidung darüber werde in Kürze bekanntgegeben.