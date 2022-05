Sehen Sie im Video: Heftige Waldbrände in Kalifornien zerstören Luxusvillen.









STORY: Ein Waldbrand wütet derzeit südlich von L.A., im US-Bundesstaat Kalifornien. In Laguna Niguel fielen rund 20 Häuser den Flammen zum Opfer, 80 Hektar Land wurden zerstört. Der Ort gehört zu den betuchteren Gegenden im Orange County. Zahlreiche Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Obwohl das Feuer im Vergleich zu anderen großen Waldbränden in den westlichen Bundesstaaten relativ klein ist, breitet es sich mit den starken Küstenwinden rasch auf den steilen Hügeln der Gegend aus. Auf Videos, die in den sozialen Medien gepostet wurden, waren die Häuser millionenschwerer Anwesen zu sehen, über ihnen orangefarbenen Flammen und schwarzen Rauchschwaden. Nicht immer waren die Straßen auf der Flucht vor den Flammen so leer, wie auf diesen Handybildern. Oft sollen die Hauptzugangswege blockiert gewesen sein, berichten Anwohner. Nach Angaben des Orange County Sheriff's Department wurden Evakuierungen für etwa 100 Häuser angeordnet. Kalifornien leidet unter einer historischen Dürre, die durch den Klimawandel noch verschlimmert wird. Die Vegetation, die normalerweise langsam brennt, ist so licht, dass sich die Flammen rasend schnell ausbreiten können.

