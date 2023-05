Tragischer Tod auf einer Straßenkreuzung: Ein Mann hat in Kalifornien einer Ente und ihren Küken über die Straße geholfen. Dann wurde er selbst von einem Auto überfahren und tödlich verletzt.

Ein Familienvater wollte nur helfen und zahlte seinen Einsatz mit dem Leben. Zugetragen hat sich das tragische Ereignis in der kalifornischen Stadt Rocklin, nördlich der Hauptstadt Sacramento. Dort wollte ein Familienvater am Donnerstagabend einer Entenmutter mit ihren Küken über eine viel befahrene Straßenkreuzung helfen. Dazu habe er sein eigenes Auto abgestellt, in dem laut Zeugenaussagen seine eigenen Kinder saßen und den tödlichen Unfalls ihres Vaters miterlebten. Als der Vater sich noch auf der Straße befunden habe, sei er von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Passanten applaudieren dem Mann

So schilderte es ein zwölfjähriger Junge dem TV-Sender KCRA 3. Weitere Zeugen bestätigen die Aussagen. "Er stieg aus dem Auto und scheuchte die Enten über die Straße, und alle applaudierten, weil er so freundlich war. Er half ihnen über den Bordstein, weil all die kleinen Entenbabys Probleme hatten." Der Junge machte ein Foto von der Szene. Der Junge sagte weiter: "Meine Mutter kurbelte das Fenster herunter und sagte: 'Gut gemacht, gut gemacht', und ich sagte auch 'Gut gemacht' zu ihm.

Wenige Augenblicke später wurde der Mann überfahren. Die Polizei ermittelt nun gegen die 17-jährige Fahrerin, bei der offenbar kein Alkohol im Spiel war. Sie zeige sich kooperativ und sei nicht in Gewahrsam genommen worden.

Quellen: "Bild", "USA Today"