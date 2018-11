In der fast völlig abgebrannten Ortschaft Paradise in Kalifornien ging in den Häuserruinen die Suche nach Vermissten weiter. Hunderte von Helfern und speziell ausgebildete Spürhunde suchten in den Trümmern weiter nach möglichen sterblichen Überresten. Der freie Fotograf Terray Sylvester war vor Ort und schilderte die Lage: "Paradise ist verwüstet. Ich habe gesehen, wie die Hunde in ausgebrannte Autos gesprungen sind, um dort nach Menschen zu suchen. Normalerweise sind diese Hunde ruhig bei der Arbeit, das ist hier aber nicht der Fall, sie sind sehr aufgeregt. Die Hundeführer haben mir gesagt, dass sie überwältigt sind. Normalerweise haben sie mit Feuern in Einfamilienhäusern zu tun. Jetzt werden ihre Sinne überfordert. Nicht nur wegen der menschlichen Überreste, sondern wegen aller Dinge, die hier in Paradise verbrannt sind. Paradise hat nur eine Farbe. Ich habe mit einem Feuerwehrmann gesprochen. Er hat gesagt, es scheint so, dass es nur schwarz und grau gibt. Die Luft ist ätzend. Der Rauch ist immer noch da. Und die Sicht in Paradise ist sehr schlecht." Inzwischen ist die Zahl der Toten auf mindestens 63 gestiegen. US-Präsident Trump will am Samstag in die Brandgebiete reisen.