Dies sind Aufnahmen, die von der Polizei in Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien veröffentlicht wurden. Sie zeigen den Einsatz von Beamten, die einem Notruf wegen mehrerer Autoeinbrüche gefolgt waren. Nach Angaben der Sicherheitskräfte gingen sie davon aus, dass der 22-jährige Schwarze Stephon Clark, den sie für den Täter hielten, bewaffnet war. Daraufhin gaben die Beamten rund 20 Schüsse auf die Person ab. Neben dem Opfer wurde dann jedoch nur ein Smartphone gefunden. Der Vorfall passierte bereits am Sonntagabend. Die Videoaufnahmen von den Bodycams der Polizei wurden am Mittwoch publik. Aus Protest gegen die tödlichen Schüsse auf einen unbewaffneten Afroamerikaner sind am Donnerstag in Sacramento, der Hauptstadt Kaliforniens, Hunderte Demonstranten auf die Straßen gegangen.