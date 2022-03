In Kalifornien machte am Wochenende ein Puma Schlagzeilen, der gern schwimmt (Symbolbild)

Kuriose Begegnung in Kalifornien Nachts, wenn der Puma am Swimmingpool chillt

Katzen sind wasserscheu? Für sehr große Exemplare gilt das offenbar nicht. Eine Gemeinde in Kalifornien hat derzeit nur ein Thema: einen schwimmenden Puma.

Pumas streifen gern nachts durch die Gegend, manchmal legen die großen Katzen dabei beachtliche Distanzen zurück. Doch das Exemplar, das aktuell in der Stadt Mission Viejo in der Nähe von Los Angeles das beherrschende Gesprächsthema ist, wollte es am vergangenen Wochenende wohl etwas ruhiger angehen. Anstatt arttypisches Herumstreunen auf vier Pfoten stand für dieses Tier ein bisschen Wasserspaß auf dem Programm.

Und dabei hatte der Puma die Wahl: Swimmingpool oder doch lieber der schöne See? Zunächst war der Pool dran: Mitten in der Nacht erkundete die stattliche Katze das Anwesen einer Familie. Das allerdings nicht unbemerkt, denn der Puma wurde von dem Familienvater entdeckt.

Mitten in der Nacht in Kalifornien: "Schatz, da sitzt ein Puma am Pool"

Dieser wiederum weckte in der Nacht zu Samstag gegen kurz vor halb zwei seine Frau und muss so etwas gesagt haben wie "Schatz, da sitzt ein Puma bei uns am Pool". In der Zeitung "Mercury News", die das Geschehen in allen Einzelheiten aufgeschrieben hat, stand denn auch, dass die Frau ihren Mann in dem Moment wohl für etwas verrückt hielt. Doch es stimmte: Am Swimmingpool der Familie tapste ein Puma herum. Besonders interessierte das Tier offenbar ein Spielzeugfisch, der einem der Kinder gehörte, ist in der Zeitung zu lesen.

Doch offenbar war die große hellbraune Katze dann doch nicht der Pool-Typ. Auf dem Grundstück gab es ja noch einen Bootsanleger, der direkt auf den See von Mission Viejo führt. Etwa eine Viertelstunde habe der Puma versonnen und ganz ruhig an dem Steg gesessen, heißt es weiter. Das Ehepaar habe die Gelegenheit genutzt, um Fotos und ein Video von dem Puma zu machen.

Die Eheleute nutzten allerdings auch die Gelegenheit, um Hilfe zu rufen. Zwar gelten Pumas als menschenscheu, und Angriffe auf Menschen sind Berichten zufolge extrem selten. Aber direkt in bewohnten Gebieten können die großen Raubkatzen, die es in vielen Regionen im Westen der USA gibt, zur Gefahr werden, vor allem für Kinder und auch für Haustiere wie kleinere Hunde.

Dann sprang die große Katze in den See und schwamm ganz in Ruhe hindurch

Während das Paar auf die Mitarbeiter des örtlichen Sherriffs wartete, sei der Puma inmitten der friedlichen Stille plötzlich ohne ersichtlichen Grund ins Wasser gesprungen und habe begonnen, durch den See zu schwimmen – was ebenfalls gefilmt wurde. Am Tag danach berichteten mehrere Nachrichtenstationen von dem wasserbegeisterten Puma und zeigten auch Videos seines nächtlichen Schwimm-Abenteuers.

Schließlich sei in der Nacht das Einsatz-Team des Sherriffs eingetroffen. Im Licht ihrer Taschenlampen hätten die Augen des Pumas geleuchtet, den Kopf knapp über der Wasserlinie, als er seine Bahn durch den See zog, heißt es. Das Tier sei gute 250 Meter, geschwommen, soweit sie es sehen konnten, und vermutlich dann an einer anderen Stelle ans Ufer gegangen.

Aktuell suchen die örtlichen Behörden nach dem Tier, das eingefangen werden könnte, falls es in der Nähe der Siedlungen bleibt. In solchen Fällen werden Pumas dann wieder in der unbewohnten Wildnis ausgesetzt.

"Die Nachbarn haben im Moment kein anderes Gesprächsthema als den schwimmenden Puma", sagte die Frau, die das Tier in der Nacht auf ihrem Grundstück beobachtete, laut "Mercury News". Mache hätten gescherzt, die Wildkatze sei wahrscheinlich wegen der tollen Aussicht aufs Grundstück gekommen. Menschen sollten vorsichtig sein, wenn sie spazieren gehen, warnen die Behörden. Und viele Hunde werden in der Gegend von ihren Besitzern nachts nicht mehr vor die Tür gelassen.

Bei "Animal Control" ist man erstaunt über die wasserbegeisterte Wildkatze. "Ohne das Video von dem Puma, der durch den See schwimmt, hätten wir die Geschichte nicht geglaubt", wird ein Mitarbeiter der Tierfänger zitiert.

Vermutlich ist der Puma schon wieder in einer anderen Gegend

Seit der nächtlichen Begegnung am See von Mission Viejo wurde der Puma nicht mehr gesehen, wahrscheinlich sei er schon wieder ganz woanders, vermutet die örtliche Presse. Schließlich können diese Tiere wirklich sehr große Distanzen in einer Nacht zurücklegen. Und diesem Exemplar ist es offenbar egal, ob es über Land wandert oder schwimmt. Ein Nachrichtensprecher kommentiere das Geschehen trocken: So ein Puma mache auch mal das, was uns Menschen gefällt: am Wasser gemütlich chillen und dann eine Runde schwimmen gehen.

Quellen: "Mercury News", "News AT 1", "CBS"

