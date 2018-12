Hier ist nichts mehr so, wie sie es in Erinnerung haben. Am Mittwoch durften Tausende Einwohner von Paradise nach den verheerenden Waldbränden Anfang November zurück in ihre Stadt gehen. Allein in Paradise waren Dutzende Menschen in den Flammen ums Leben gekommen. Der Anblick der Zerstörung sei nur schwer zu ertragen, sagt diese Frau: Es ist irgendwie unwirklich. Es ist nur schwer zu glaube, dass das hier einmal ein wundervoller Platz war. Ich habe hier gelebt und es geliebt. Jetzt sieht es aus wie ein Kriegsgebiet." Rund 50.000 Menschen mussten ihre Häuser in Paradise fluchtartig verlassen. Ihre Rückkehr jetzt ist für viele niederschmetternd: "Als ich diesen Ort verlassen habe, war ich von Feuer umgeben. Ich wusste, das alles zerstört werden würde. Es ist zwar nicht leicht, das zu sagen: Aber es erscheint mir unfair, dass einige Häuser noch stehen und das eigene nicht. Das macht einen traurig. Mein Haus und all meine Erinnerungsstücke an Familienmitglieder, die gestorben sind, wurden zerstört. Das tut wirklich am meisten weh. Aber was soll man machen?" Die Menschen hier haben die Brandkatastrophe überlebt. Bis ihr Leben in Paradise wieder so ähnlich wie früher sein wird, wird es aber wohl noch Monate oder sogar Jahre dauern.