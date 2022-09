In Kalifornien wüten seit Tagen mehrere Wald- und Buschbrände. Die Flammen des sogenannten Fairview-Feuers haben bereits zwei Todesopfer gefordert. Tausende Häuser mussten nach Angaben der Einsatzkräfte geräumt und mehrere Schulen geschlossen werden. Wie die Feuerwehr des US-Bundesstaats am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, erstreckt sich das "Fairview"-Feuer mittlerweile über 7700 Hektar – das ist doppelt so viel wie am Mittwoch. Die Einsatzkräfte warnten vor einer weiteren Ausbreitung, vor allem nach Osten.

Feuerwehrchef Jon Heggie erklärte gegenüber CNN, dass die Trockenheit "extrem gefährliche" Brandbedingungen geschaffen haben, da die wasserarme Umgebung nun "eine riesige Menge toten Brennstoffs" enthalte.

Auch in dem nordkalifornischen Bezirk Siskiyou, nahe der Kleinstadt Weed, waren am Wochenende zwei Menschen durch einen Brand gestorben. Die Einsatzkräfte dämmten das sogenannte Mill Fire inzwischen aber gut zur Hälfte ein. Mehr als 140 Häuser wurden dort beschädigt oder zerstört.

Das Fairview-Feuer war am Montag in der Nähe der Ortschaft Hemet südöstlich von Los Angeles ausgebrochen und hat bereits mehr als 1600 Hektar Land verwüstet. Der Brand habe "sich sehr schnell ausgebreitet, bevor die Feuerwehr vor Ort sein konnte", twitterte ein Sprecher der örtlichen Einsatzkräfte. Mehr als 250 Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

© ljaubaphoto / Getty Images Klimawandel Unser Wald ist in Not – so müssen wir ihn umbauen, um ihn zu retten

Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt. Der Energieversorger Southern California Edison (SCE) meldete zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers "Stromkreisaktivitäten" in dem Gebiet. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit bereits hohe Geldstrafen zahlen müssen, nachdem festgestellt worden war, dass seine Anlagen die Ursache für – teils tödliche – Waldbrände in Kalifornien gewesen waren.

Der Westen der USA leidet seit zwei Jahrzehnten unter einer verheerenden Dürre, die, kombiniert mit der Hitze, Waldbrände begünstigt. Nach einem fast regenlosen Sommer sind viele Gebiete in Kalifornien besonders stark ausgetrocknet und leicht entzündbar. Zudem herrscht im Westen der USA seit Tagen extreme Hitze.