Im Norden von Kalifornien sind Zehntausende Menschen vor einem schweren Waldbrand geflohen. Besonders betroffen von den sich schnell ausbreitenden und bis zu 15 Meter hohen Flammen war die Kleinstadt Paradise 240 Kilometer nordöstlich von San Francisco. Die Stadt musste evakuiert werden. Alle 27.000 Einwohner wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Hunderte Häuser seien zerstört worden, auch ein Teil des örtlichen Krankenhauses sei niedergebrannt, teilten die Behörden mit. Mehrere Zivilisten und Feuerwehrleute seien verletzt worden. Es gebe auch unbestätigte Berichte über Todesopfer. Das Feuer brach den Angaben zufolge am Morgen aus und wurde von starkem Wind und der vorherrschenden Trockenheit angefacht. Eine Fläche von 3237 Hektar sei verbrannt worden. Auch die 93.000 Einwohner zählende Stadt Chico galt als bedroht. Kalifornien erlebt eines der schlimmsten Waldbrandjahre in seiner Geschichte. Bislang fiel fast doppelt so viel Fläche wie im Vorjahreszeitraum den Flammen zum Opfer und fast das dreifache Gebiet wie im Fünfjahresdurchschnitt.