In Kanada hat ein Mann während eines Amoklaufs mehrere Menschen erschossen. Ein 51-Jähriger habe nach Polizeiangaben aus einem als Polizeiwagen getarnten Auto während der 12-stündigen Tat mindestens 16 Personen erschossen, die genaue Zahl sei noch unklar. Die Tat ereignete sich an mehreren Orten in der Kleinstadt Portapique in der Provinz Nova Scotia. Die Polizei war von Berichten über Schüsse bei einem Haus alarmiert worden. Als die Polizei dort eingetroffen sei hätten die Beamten mehrere Verletzte innerhalb und außerhalb des Hauses gefunden, hieß es. Mehrere Gebäude in der Stadt hätten in Flammen gestanden und die Polizei habe sich ein Schussgefecht mit dem mutmaßlichen Amokläufer geliefert. Während seiner Tat habe der Schütze einen Teil einer Polizeiuniform getragen. Unter den Toten ist auch eine 23-jährige Polizistin. Die Tat sei für alle ein großer Schock, sagte Lee Bergerman von der Polizei in Nova Scotia: "Dieser tragische Vorfall hat auch zu vielen Opfern außerhalb der Polizei geführt. Zahllose Familien trauern heute. Jede Person, die ein Familienmitglied oder einen Freund verloren hat, wird Unterstützung brauchen. Die Auswirkungen dieses Vorfalls werden noch größer werden. Als Bürger von Nova Scotia müssen wir das tun, wofür wir bekannt sind. Wir müssen zusammenstehen und uns gegenseitig helfen." Der Sender CTV hatte berichtet, die Polizei habe den Tatverdächtigen an einer Tankstelle erschossen. Die Behörden bestätigten den Tod des mutmaßlichen Täters, allerdings nicht, dass er von der Polizei erschossen worden sei. Das mutmaßliche Motiv des Täters war zunächst unklar. Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau sprach von einer "Tragödie" und kündigte die Hilfe der Regierung an.