In der Provinz Québec in Kanada gibt es nach einem Busunglück mehrere Verletzte. Der Fahrer wurde festgenommen. Er sei "halb entkleidet" und "absichtlich auf die Kita" zugefahren, berichten Augenzeugen.

Ein Bus hat in Kanada eine Kindertagesstätte gerammt und mehrere Menschen schwer verletzt. Bei dem Unglück am Mittwoch in der Stadt Laval in der Provinz Québec wurden acht Menschen schwer verletzt, darunter mehrere Kinder, wie die Rettungskräfte mitteilten. Demnach wurden mehrere Kinder unter dem Bus eingeklemmt.

Der Busfahrer wurde festgenommen, wie der Minister für öffentliche Sicherheit der Provinz Québec, François Bonnardel, mitteilte. Die Polizei untersuchte, ob der Fahrer womöglich mit Absicht in die Kita hineinsteuerte. Das Gebäude wurde teilweise zerstört. Die Polizei sperrte es weiträumig ab.

Auf Bildern war zu sehen, wie der Bus auf einen Bereich des Gebäudes prallt, der nicht an der Straße oder an einem Parkplatz liegt. Sie zeigen auch, wie ein Teil des Daches auf die Vorderseite des Busses stürzt.

Kanadas Premier "am Boden zerstört"

"Ich habe geholfen, den Fahrer zu überwältigen, der aus dem Bus gestiegen ist", sagte ein Vater in Radio Canada. Die ebenfalls während des Vorfalls anwesende Ehefrau dieses Zeugen sagte, der Fahrer sei "halb entkleidet" gewesen. Die beiden Zeugen berichteten, sie hätten gesehen, wie der Fahrer "absichtlich auf die Kindertagesstätte zugefahren ist".

Kanadas Premierminister Justin Trudeau sagte nach dem Vorfall, er sei "am Boden zerstört". Der Premierminister der Provinz Québec, François Legault, sprach von einem "entsetzlichen Drama". "Ich denke an die Kinder, die Eltern und die Beschäftigten", schrieb er im Onlinedienst Twitter.