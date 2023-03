In der kanadischen Kleinstadt Amqui ist ein Mann ist mit seinem Pick-up in Fußgänger gefahren – dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Weitere neun seien bei dem Vorfall verletzt worden.

Ein Mann ist mit seinem Pick-up in der kanadischen Kleinstadt Amqui in Fußgänger gefahren – dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Weitere neun seien bei dem Vorfall am Montag (Ortszeit) verletzt worden, teilte die Polizei der Provinz Québec Medienberichten zufolge mit. Der 38-jährige Fahrer sei vom Unfallort geflüchtet, habe sich aber später der Polizei gestellt und sei festgenommen worden. Die 6000-Einwohner-Stadt Amqui liegt rund 640 Kilometer nordöstlich von Montreal.

Kanada: Tote und Verletzte nach Kollision mit Pick-up

Der Mann stieß mit seinem Wagen auf einer Nationalstraße mit Fußgängern zusammen, fuhr dann weiter und erfasste dabei weitere Menschen, wie die Polizei mitteilte. Augenzeugen berichteten laut "Journal de Québec", der Pritschenwagen sei über 900 Meter weit gefahren, auf dem Bürgersteig und auf der Straße. Dabei habe er mehrere Fußgänger im Vorbeifahren getroffen, bevor er zum Stehen gekommen sei. Zwei Männer, beide wohl über 60 Jahre alt, seien gestorben. Verletzte seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Premierminister Trudeau erschüttert

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau twitterte, sein Herz sei bei den Menschen in Amqui. Er dankte den Rettungskräften. Der Premier der Provinz Québec, François Legault, schrieb auf Twitter: "Es ist erschütternd, was in Amqui passiert ist. Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen." Anfang Februar hatte nahe der Stadt Montreal ein Mann einen Bus wohl absichtlich in einen Kindergarten gesteuert und dabei zwei Kinder getötet. Sechs weitere Kinder wurden verletzt. Der 51-jährige Fahrer wurde festgenommen.