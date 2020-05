Sehen Sie im Video: Pilotin stirbt bei dramatischem Absturz während Kunstflugshow.





Es geschah während einer Show der kanadischen Militär-Flugstaffel Snowbirds in der Provinz British Columbia am Sonntag. Aufnahmen einer Augenzeugin zeigen, wie ein Jet nach oben zieht und dann zu Boden stürzt. Berichten zufolge stürzte die Maschine in den Vorgarten eines Hauses und ging dann in Flammen auf. Nach Aussagen von Augenzeugen konnte sich ein Besatzungsmitglied mit dem Schleudersitz in Sicherheit bringen. Nach offiziellen Angaben kam bei dem Unglück eine Pilotin ums Leben, ein weiterer Pilot wurde schwer verletzt. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau äußerte sich auf Twitter entsetzt und drückte den Angehörigen der Verunglückten sein Mitgefühl aus. Die Snowbirds waren nach Medienberichten zu Ehren der Helfer im Kampf gegen die Corona-Pandemie gestartet. Die Ursache für den Absturz werde untersucht, hieß es.