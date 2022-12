Sehen Sie im Video: Schneesturm legt Vancouver lahm













STORY: Starke Schneefälle und schlechte Sicht in Kanada. In Vancouver an der Pazifikküste brachte heftiger Niederschlag am Dienstag den Verkehr zum Erliegen. Der zweitgrößte Flughafen im Land stellte den Betrieb vorübergehend ein. Verantwortlich dafür war ein Tiefdruckgebiet, verbunden mit sehr kalter arktischer Luft über British Columbia. Die Temperaturen sanken, es fielen bis zu 25 Zentimeter Schnee. Die Behörden forderten die Menschen auf, warme Kleidung zu tragen und im Straßenverkehr äußerste Vorsicht walten zu lassen. Auch für einen Teil der Vereinigten Staaten wurde zuletzt winterliches Wetter vorausgesagt - was laut Nationalem Wetterdienst in einigen Gebieten zu weiteren Flugausfällen und Verzögerungen führen könnte.

